Нобелівська премія з фізики 2016 року: що це означає для нас (відео)

Вчені зробили внесок у топологію і вивчали так звані "дивні матерії". Під час оголошення переможців, член Нобелівського комітету пояснив топологію на прикладі булочки, рогалика і брецеля.

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У своїх дослідженнях вчені виявили несподівану поведінку твердих матеріалів і використовували передові математичні методи для пояснення таких незвичайних станів матерії, як надпровідність та надплинність.

Їх дослідження згодом можуть допомогти людству при розробці нових матеріалів з новими властивостями.Так, їх відкриття можуть бути використані в електроніці, зокрема, при створенні надпровідників і квантових комп'ютерів.