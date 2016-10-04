Нобелівська премія з фізики 2016 року: що це означає для нас (відео)

19:09, 04 жовтня 2016
Наука та IT
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У Швеції сьогодні оголосили імена володарів Нобелівської премії з фізики 2016 року. Премію вручили Девіду Таулесу, а також Дункану Хелдейну і Майклу Костерліцу за "теоретичні відкриття топологічних фазових переходів (ТФП) і топологічні фази речовини".

twitter.com/NobelPrize

Вчені зробили внесок у топологію і вивчали так звані "дивні матерії". Під час оголошення переможців, член Нобелівського комітету пояснив топологію на прикладі булочки, рогалика і брецеля.

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У своїх дослідженнях вчені виявили несподівану поведінку твердих матеріалів і використовували передові математичні методи для пояснення таких незвичайних станів матерії, як надпровідність та надплинність.

Їх дослідження згодом можуть допомогти людству при розробці нових матеріалів з новими властивостями.Так, їх відкриття можуть бути використані в електроніці, зокрема, при створенні надпровідників і квантових комп'ютерів.

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