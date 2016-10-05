Нобелівську премію з хімії присудили трьом вченим за молекулярні машини

13:03, 05 жовтня 2016
Наука та IT
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Нобелівську премію з хімії у 2016 році отримали Жан-П'єр Соваж, сер Фрезер Стоддарт і Бернар Ферінг за "проектування і синтез молекулярних машин".

Нобелевскую премию по химии присудили за молекулярные машины / REUTERS

Якйдеться у прес-релізі Нобелівського комітету, вони створили молекули з контрольованими рухами, які можуть виконувати певні завдання, передає Медуза.

Француз Жан-П'єр Соваж зі Страсбурзького університету і шотландець сер Фрезер Стоддарт з Північно-Західного університету в штаті Іллінойс поділять між собою половину премії, інша половина дістанеться голландцеві Бернарду Ферінгу з Університету Гронінгена у Нідерландах. Розмір премії становить 800 тисяч крон.

Нагадаємо, що в 2015 році Нобелівську премію з хімії присудили Томасу Ліндаллу (Великобританія), Полу Модричу й Азізу Санкару (обидва — США) за дослідження механізму репарації ДНК.

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