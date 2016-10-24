На Лесбосі більше 70 біженців напали на офіс інституції ЄС
На грецькому острові Лесбос понад 70 вихідців з Пакистану і Бангладеш напали на будівлю, в якій розташований офіс європейського агентства з питань надання притулку.
Біженці протестували через процесуальні затримки у прийнятті рішень про надання їм притулку, передає Російська служба Бі-бі-сі.
В будівлю офісу агентства летіли камені, біженці палили ковдри.
Інцидент стався на території табору мігрантів Морія. Представник агентства Жан-Рьер Шембрі сказав, що мігранти палили коктейлі Молотова, в той час як співробітники агенції проводили співбесіди з біженцями, які звернулися за притулком.
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Співробітники агентства в результаті були евакуйовані з території табору мігрантів.
"Сьогодні вони палили наш офіс. Якийсь час ми не зможемо відновити роботу. Потрібно, щоб тут було більше співробітників грецької поліції", - сказав Шембрі.
На грецьких островах поруч з узбережжям Туреччини в переповнених таборах мігрантів зараз живуть понад 15 тисяч шукачів притулку. Їх звернення розглядаються тижнями, а то й місяцями.
На острові Лесбос знаходиться до 6 тисяч біженців - це вдвічі більше, ніж можуть прийняти два табори мігрантів, розташовані на острові.