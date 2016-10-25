Іракські сили на підступах до Мосула відбили у ІДІЛ 800 квадратних кілометрів території – Пентагон

Про це розповіли журналістам вчора на брифінгу в Пентагоні, йдеться в повідомленні оборонного відомства США.

Битва за Мосул, за словами американських військових, відбувається успішно і йде за планом. Інструктори з США продовжують працювати у складі іракських сил, надаючи консультації на лінії фронту.

В Пентагоні зазначили, що переважна більшість з тисяч військовослужбовців США прямо або опосередковано підтримують зусилля Іраку для повернення Мосула.

Припускається, що операція буде активізована, коли іракської армія і курдська пешмерга (військові формування курдів – УНІАН) впритул наблизяться до Мосула, де вони матимуть справу зі складнощами міського середовища.

Як повідомляв УНІАН, Іракські сили безпеки заявили про закінчення масованої атаки бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" на місто Кіркук, де протягом минулої п'ятниці велися запеклі бої.