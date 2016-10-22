Сили Іраку заявили про закінчення контрнаступу ІДІЛ на сусіднє з Мосулом місто Кіркук

Бригадний генерал Хаттаб Омар в суботу заявив, що всі бойовики ІД, які брали участь у нападі, були ліквідовані або ж здійснили самопідрив, однак він не уточнив кількість убитих терористів, повідомляє РИА Новости з посиланням на АР.

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Як зазначає агентство, незрозумілим залишається і кількість бойовиків, що брали участь в атаці на Кіркук, метою яких було відвернути увагу іракських військових від операції по звільненню Мосула, що знаходиться під контролем угруповання приблизно в 170 кілометрах від Кіркука.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 21 жовтня, бойовики "Ісламської держави" почали великий контрнаступ на сусіднє з Мосулом місто Кіркук.

Атака бойовиків на Кіркук послідувала після того, як іракські та курдські сили почали операцію по захопленню території навколо Мосула в ході підготовки до наступу на останній головний оплот джихадистів в Іраку.