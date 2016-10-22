Сили Іраку заявили про закінчення контрнаступу ІДІЛ на сусіднє з Мосулом місто Кіркук

10:26, 22 жовтня 2016
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Іракські сили безпеки заявили про закінчення масованої атаки бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" на місто Кіркук, де протягом п'ятниці велися запеклі бої.

Співробітник курдської служби безпеки ховається на місці нападу ісламських бойовиків в Кіркуку / REUTERS / Співробітник курдської служби безпеки ховається на місці нападу ісламських бойовиків в Кіркуку / REUTERS

Бригадний генерал Хаттаб Омар в суботу заявив, що всі бойовики ІД, які брали участь у нападі, були ліквідовані або ж здійснили самопідрив, однак він не уточнив кількість убитих терористів, повідомляє РИА Новости з посиланням на АР.

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Як зазначає агентство, незрозумілим залишається і кількість бойовиків, що брали участь в атаці на Кіркук, метою яких було відвернути увагу іракських військових від операції по звільненню Мосула, що знаходиться під контролем угруповання приблизно в 170 кілометрах від Кіркука.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 21 жовтня, бойовики "Ісламської держави" почали великий контрнаступ на сусіднє з Мосулом місто Кіркук.

Атака бойовиків на Кіркук послідувала після того, як іракські та курдські сили почали операцію по захопленню території навколо Мосула в ході підготовки до наступу на останній головний оплот джихадистів в Іраку.

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