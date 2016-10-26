Трамп випереджає Клінтон у Флориді – опитування Bloomberg
12:37, 26 жовтня 2016Світ
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У штаті Флорида кандидат у президенти США Дональд Трамп від республіканців отримує 45% підтримки, коли кандидат від демократів Хілларі Клінтон 43% підтримки серед потенційних виборців, якщо включено кандидатів від "третіх" сил.
Дональд Трамп / REUTERS
За даними опитування Bloomberg, в гіпотетичній двосторонньої гонці Трамп отримує 46%, Клінтон 45%.
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У той же час, серед незалежних кандидатів, Трамп і Клінтон йдуть плече до плеча, отримуючи 43 і 41% відповідно.
Як наголошується, рейтинги Трампа в цьому опитуванні вище, ніж в інших нещодавніх дослідженнях.
У вівторок, згідно з опитуванням RealClearPolitics, у Флориді Клінтон мала перевагу в 3,1%.
Нагадаємо, 58-ті вибори президента США, заплановані на вівторок, 8 листопада 2016 року.
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