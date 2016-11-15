У США протестують навіть діти: на акцію проти Трампа вийшли тисячі учнів шкіл Сієтла

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Підлітки з державних і приватних шкіл пройшли маршем по Капітолійському пагорбу і центральними кварталами Сієтла, скандуючи серед іншого: "Ми не визнаємо обраного президента". Багато хто розмахував плакатами з написом "Не мій президент" або "Любов перемагає."

За оцінкою представника приватної школи, у акції взяли участь понад 5000 учнів з 20 середніх і вищих шкіл. Учні, які покинули класи, отримають поважну причину відсутності, сказав прес-секретар Люк Дюйсі.

Деякі, хто приєднався до маршу, заявили, що вони виступають проти розкольницької риторики Трампа і хочуть продемонструвати підтримку тим, кого став його мішенню – мусульманам або іммігрантам.

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Інші кажуть, що вони прийшли підтримати своїх друзів або просто спостерігати за тим, що відбувається.

Мер Сіетла Ед Мюррей підтримав учнів, зазначивши, що він аплодує їх широкій участі у протесті. "Дуже важливо, щоб їх мирні голоси були почуті. Давайте подивимося один на одного і будемо в безпеці", – сказав він.

О 5:30 години дня поліція Сіетла у Twitter повідомила, що було заарештовано двох чоловіків, які не приймали участь у протестах.

За словами поліцейських, чоловіки були затримані за напад на офіцерів. Ніякої додаткової інформації щодо нападів не було представлено. Поліція зазначила, що демонстрація, неважаючи на ці напади, продовжувала носити мирний характер.