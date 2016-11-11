В Орегоні протести проти Трампа переросли у масові заворушення (відео)

Акції супроводжуються численними порушеннями закону і актами вандалізму, повідомляє місцева поліція в Twitter.

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"Масова кримінальна і небезпечна поведінка, протести кваліфікують як заворушення. Натовп попереджено", - сказано в повідомленні.

Due to extensive criminal and dangerous behavior, protest now is considered a riot. Crowd has been advised. — Portland Police (@PortlandPolice) November 11, 2016

У поліції повідомили, що протестувальники б'ють скло, кидають у поліцейських різні предмети, погрожують, пошкодили більше 10 машин і нападають на водіїв, які опинилися на шляху натовпу.

Як пише "Медуза" з посиланням на The Oregonian, також розбили вітрини в декількох магазинах.

Правоохоронні органи Орегона попередили, що до учасників заворушень можуть бути застосовані спецзасоби. Демонстрантів, які беруть участь у мирних акціях протесту, поліція попросила переміститися на одну з площ в центрі міста.

Масові протести в США почалися після того, як стала очевидною перемога на виборах Дональда Трампа. Акції відбулися у десятках міст. Тільки вночі 10 листопада в Нью-Йорку заарештували близько 50 протестувальників.

Багато протестів було в містах з великими демократичними основами - в Атланті; Остіні, штат Техас; Бостоні; Чикаго, Денвері; Філадельфії; Портленді, штат Орегон; Сан-Франциско, Сіетлі та Вашингтоні. У Чикаго CNN нарахував декілька тисяч протестувальників, які перекрили вулицю на півмилі.