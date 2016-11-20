Путін привітав патріарха Кирила з 70-річчям орденом "За заслуги перед Отечеством"

«За видатні заслуги у збереженні та розвитку духовних і культурних традицій, активну просвітницьку і миротворчу діяльність, спрямовану на зміцнення дружби між народами, нагородити орденом «За заслуги перед Отечеством» I ступеня патріарха Московського і всієї Русі Кирила (Гундяєва Володимира Михайловича)», - йдеться в указі, опублікованому на сайті Кремля.

Також опублікована вітальна телеграма, у якій зазначається, що Кирил присвятив багато років «сподвижницькому служінню» РПЦ, захисту її цінностей та ідеалів.

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Патріарха РПЦ також привітав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Він назвав його людиною «енциклопедичних знань і рідкісної інтелігентності».

Кирил став патріархом Московським і всієї Русі у 2009 році.

Він народився 20 листопада 1946 року.