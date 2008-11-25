Вибух у С-Петербурзі: троє загиблих, у т.ч. трирічна дитина

У Санкт-Петербурзі біля станції метро "Удельная" вибухнув легковий автомобіль Lada Priora. В результаті інциденту є загиблі.

Як повідомили в правоохоронних органах міста, загинуло троє людей, серед них трирічна дитина.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих, проте пізніше один з потерпілих помер від одержаних травм. Ще один поранений (водій автомобіля) у важкому стані госпіталізований.

За попередньою інформацією, в автомобілі вибухнула граната, проте офіційних версій про причину вибуху поки не висунуто.

За фактом вибуху порушена кримінальна справа за ч.2 ст.105 Кримінального кодексу РФ (вбивство двох і більше людей).

Розслідування справи узяте на контроль керівництвом Слідчого комітету при прокуратурі РФ. До Санкт-Петербурга направлена група фахівців і криміналістів для надання практичної допомоги в розслідуванні події.

РБК