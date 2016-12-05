Жителі Італії на референдумі висловилися проти конституційної реформи - екзит-поли

Exit polls показали, що жителі Італії виступили проти масштабної конституційної реформи, запропонованої главою уряду Ренці. «Ні» пакету документів сказали 54-58%, «так» - 42-46%, пише РБК з посиланням на Reuters.

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Більш нищівну поразку прем'єра прогнозує телеканал RAI: "ні" - 57-61%, "так" - 39-43%.

Після появи перших підсумків референдуму керівництво опозиційної партії «Форца Італія» заявило, що Ренці має виконати свою обіцянку і піти у відставку. Очікується, що найближчим часом прем'єр-міністр виступить з офіційним зверненням.

На тлі новин з Італії курс євро по відношенню до долара впав з 1,0625 до 1,0580. Як зазначає Reuters, провал референдуму може бути черговим ударом по єдності Євросоюзу.

Нагадаємо, на референдум було винесено питання про схвалення законопроекту щодо зміни Конституції Італії, в результаті якого кардинально змінюється політична система країни: змінюється порядок формування Сенату, скорочується його чисельність, зменшуються функції і повноваження, скорочується фінансування.

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Конституційний законопроект був запропонований в 2014 році прем'єр-міністром Ренці і його лівоцентристською Демократичною партією, після прийняття в першому читанні 13 жовтня 2015 року (Сенат) і 11 січня 2016 року (палата депутатів) і остаточно прийнятий 20 січня 2016 року (Сенат) і 12 квітня 2016 (палата депутатів).

Однак, як відомо, для негайного прийняття голосів не вистачило до кваліфікованої більшості у дві третини. У відповідності зі статтею 138 Конституції Італії, щоб стати законом, законопроект має бути підтриманий на референдумі.