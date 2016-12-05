Прем'єр Італії заявив про свою відставку

Ренці повідомив, що планує в понеділок вдень, 5 грудня, зібрати засідання уряду, а після нього подати президентові країни прохання про відставку, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Приводом для виступу стали попередні результати підсумків референдуму щодо запропонованої Ренці конституційної реформи. Проти неї проголосували близько 60% громадян. Явка при цьому перевищила 70%.

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В ході виступу перед журналістами Ренці визнав результати референдуму, назвавши їх цілком очевидними. Він взяв на себе повну відповідальність за поразку.

При цьому глава уряду підкреслив, що противники реформи тепер повинні запропонувати свої варіанти виходу з кризи.

Реформа Ренці передбачала в тому числі ліквідацію однієї з палат італійського парламенту з метою поліпшення законотворчої діяльності.

Раніше УНІАН повідомляв, що жителі Італії за даними екзит-полів відкинули проект конституційної реформи, запропонованої прем'єр-міністром Маттео Ренці. «Ні» пакету документів сказали 54-58%, «так» - 42-46%.