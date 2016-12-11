У результаті вибуху в коптському соборі в Каїрі загинули більше 20 людей (фоторепортаж)

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, за даними єгипетської влади, вибух стався близько 10 годин ранку за місцевим часом.

Не менше 35 осіб отримали поранення і доставлені в лікарні.

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Начальник сил безпеки в Каїрі Халід Абдель Аал прибув на місце вибуху. Причина вибуху поки залишається нез'ясованою.

Християни-копти складають за різними даними, від 10% до 15% населення Єгипту.