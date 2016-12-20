"Це міг бути глінтвейн, а могла бути кров": очевидці розповіли про терор на ярмарку в Берліні
"Всюди грала різдвяна музика, блимали вогники гірлянд, люди випивали і спілкувалися. В повітрі було відчуття свята, яке різко змінилося на жах, який леденить душу".
Так шокована туристка з Великобританії Емма Раштон описує страшну сцену, свідком якої вона стала, пише Русская служба BBC.
Емма Раштон вперше була в Берліні, і, за її власними словами, їй "просто неймовірно пощастило, що вона не стала жертвою інциденту.
"Ми стояли, розглядали різдвяні вогні і збиралися вже йти назад в готель, коли почули страшний гуркіт. Ми повернулися на звук і побачили вантажівку, яка зривала на своєму шляху різдвяні гірлянди і руйнувала кіоски".
"Він був у 2-3 метрах перед нами - якщо б ми вирішили піти раніше, то опинилися б на його шляху, - розповідає вона. - Щоб дістатися до готелю, нам довелося пройти через місце трагедії - люди трималися за голови, деякі лежали на землі. Всюди валялися дерев'яні уламки і бите скло".
Ще один британець, Майк Фокс з Бірмінгема, який теж опинився на різдвяному ярмарку під час трагедії, допоміг врятувати людей, які опинились під уламками зруйнованих кіосків.
"Ми вже йшли з ярмарку, коли вантажівка почала таранити натовп. Він був в 3 метрах від мене і в 5 метрах від моєї дівчини", - згадує Фокс.
Читайте такожТрагедія на ярмарку в Берліні: ЗМІ розповіли про особистість 23-річного водія, який в'їхав у натовп
Він запропонував допомогу кільком людям, які лежали на землі зі зламаними ребрами. За словами британця, з ними "все повинно бути в порядку".
"Я побачив, як люди несли молоду людину з закривавленим обличчям. Разом із ще кількома людьми ми підняли уламки кіоску і витягли двох людей, які опинилися там", - розповідає він.
Журналіст Ян Холлитцер каже, що ця "страшна трагедія" в його рідному місті нагадала йому про напад в Ніцці в День взяття Бастилії 14 липня, коли в результаті наїзду вантажівки на натовп загинули 86 людей.
Через кілька хвилин після того, як вантажівка врізалася в натовп на ярмарку в Берліні, Холлитцер почав у "Фейсбуці" відеотрансляцію відбувається.
"Я почув гуркіт і крики людей", - каже журналіст видання Berliner Morgenpost.
За словами Холлитцера, ярмарок виглядав як поле бою: зруйновані прилавки, розбите скло, посуд і "багато червоної рідини на землі - це міг бути глінтвейн, а могла бути кров".
"Багато людей лежали на землі, а деякі навіть були прямо під вантажівкою. Це було просто жахливо, справжній хаос", - згадує він.
Житель столиці Німеччини Ібрахім Колак переконаний це був спланований теракт.
"Ми з друзями збиралися піти куди-небудь повечеряти, коли почули гуркіт від падіння одного з кіосків на різдвяному ярмарку. Коли я повернувся на звук, то побачив вантажівку, яка їхала крізь натовп на повній швидкості, - розповів Колак. - Я впевнений, що це був теракт. Вантажівка не намагалася скинути швидкість або уникнути зіткнення з людьми".
Колак допоміг розчистити дерев'яні уламки і перевірив, чи все в порядку з людьми, що опинилися під ними.
"Я хотів допомогти людям, які залишилися лежати на землі позаду вантажівки, але... боже мій, це було настільки жахливо, що це складно описати словами", - додав очевидець.
Читайте такожТерор на ярмарку в Берліні: серед загиблих і постраждалих українців немає - посол
Рис Мередіт, турист з Кардіффу, був на ярмарку зі своєю дівчиною, коли вантажівка почала таранити натовп.
"Ми гуляли на площі, насолоджуючись різдвяною атмосферою, купили щось поїсти. Якби ми продовжили прогулянку, то опинилися б просто на шляху вантажівки і навряд чи змогли б вижити, - розповідає він. - Водій вантажівки абсолютно точно не намагався скинути швидкість, він просто трощив усе на своєму шляху".
За словами Мередіта, місце трагедії виглядало "абсолютно спустошеним".