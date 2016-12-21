Терор на різдвяному ярмарку: серед жертв наїзду в Берліні могли бути українець і його дівчина - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН.

На жаль, зараз є велика ймовірність, що громадянин України став жертвою теракту. Мова йде про чоловіка, який жив у Берліні близько 15 років. За непідтвердженою інформацією, на ярмарку він був з жінкою, громадянкою Німеччини.

Читайте такожТерор на ярмарку в Берліні: серед загиблих і постраждалих українців немає - посол

У загиблого в Берліні є близькі родичі, однак очевидно впізнати тіло неможливо. Зараз проводять аналіз ДНК і його результати очікують в найближчі години. Хоча спочатку повідомлять найближчих родичів.

Патрулювання міста посилюється. Ще можна сподіватися на диво і на те, що ці припущення виявляться помилкою.

Тим часом, президент Німеччини зараз особисто відвідує травмованих від теракту в берлінській лікарні. Говорять про 45 травмованих, 14 з них у критичному стані.

Нагадаємо, вчора ввечері відповідальність за теракт взяв на себе ІДІЛ. Єдиного підозрюваного, затриманого вночі після теракту пакистанця відпустили, коли з'ясували, що він не причетний. Тобто нападник, на чиїй совісті 12 життів і десятки поранених, досі на волі.