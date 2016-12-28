ЗМІ описали нову версію катастрофи російського Ту-154 над Чорним морем

Самописець зареєстрував відмову системи прибирання закрилків Ту-154, які при зльоті забезпечують додаткову піднімальну силу на крилах літака, повідомило джерело "Коммерсанта".

Прибирання закрилків, на думку опитаних фахівців у галузі авіації, є неприємною, але аж ніяк не катастрофічною подією. Подібна ситуація й дії пілотів при її виникненні докладно описані в інструкції з льотної експлуатації Ту-154 й постійно відпрацьовуються членами екіпажів на тренажерах.

За словами експертів, пікіруючий момент на старті, що виникає у зв'язку з неприбраними закрилками, льотчики компенсують штурвалом і за допомогою стабілізатора літака. Виграючи за рахунок цього час, пілоти одразу доповідають про несправності диспетчеру й повертають машину на аеродром вильоту. При цьому повернення відбувається на невеликій швидкості, щоб відхилені площини не відірвало зустрічним потоком.

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Екіпаж Ту-154, на думку експертів, з якоїсь причини не зумів вирішити проблему закрилків. Більше того, своїми діями лише міг посилити аварійну, але ще не критичну ситуацію, що виникла на борту.

Експерти вважають, що військові пілоти, намагаючись компенсувати плавний відхід літака у пікірування, стали занадто активно тягти штурвали на себе, одночасно збільшуючи режим роботи двигунів. Через це літак міг вийти на так звані закритичні кути атаки, втратити швидкість й замість набору висоти впасти у море.

Варто зазначити, що припущення про неспрацювання закрилків висувалося учасниками розслідування ще до розшифрування самописця. Зроблено це було на основі свідчень безпосереднього очевидця події — співробітника берегової охорони ФСБ, що порівняв положення літака в момент торкання води з мотоциклом, що їде на задньому колесі.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту із Сочі. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли в Сирію, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вижив.

Раніше в мережі з'явилося відео з веб-камери на пляжі "Огонек" в Адлері (населений пункт міського типу, що є адміністративним центром Адлерського району, що входить до складу міста-курорту Сочі - Ред.) зі спалахом в небі.

Якщо цей спалах дійсно має відношення до Ту-154, то це може означати, що катастрофа сталася внаслідок вибуху на борту. А цю версію в РФ виключають.