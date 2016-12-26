Ймовірний вибух: з'явилося відео спалаху у момент катастрофи російського Ту-154 над Чорним морем

Варто зазначити, що спалах зафіксовано приблизно там же, де й сталася катастрофа російського військового літака Ту-154, що прямував до Сирії.

Якщо цей спалах дійсно має відношення до Ту-154, що впав у море, то це може означати, що катастрофа сталася внаслідок вибуху на борту. А цю версію у РФ відкидають.

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Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці у неділю незабаром після вильоту із Сочі. На борту, за останніми даними, перебували 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли до Сирії, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" й привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вцілів.

Наразі виявлено тіла 12 загиблих. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.