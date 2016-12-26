Кількох загиблих унаслідок катастрофи російського Ту-154 знайшли в рятувальних жилетах - ЗМІ

Про це з посиланням на неназване джерело, ознайомлене з ходом операції пошуково-рятувальних служб РФ, повідомляє РІА Новости.

"Люди (пасажири - Ред.) у жилетах, готувалися до евакуації", — сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що жилети були не на всіх пасажирів, чиї тіла дотепер були виявлені.

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Офіційного підтвердження цієї інформації видання поки що не має.

Раніше пошукова група МНС виявила за милю від берега уламки, імовірно, літака Ту-154 Міністерства оборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту із Сочі. На борту, за останніми даними, перебували 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли до Сирії, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вцілів.