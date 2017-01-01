Президент Туреччини назвав теракт у Стамбулі "спробою посіяти хаос у країні"

Про це він сказав у заяві до нації в неділю, передає Радіо Свобода.

«Вони намагаються створити хаос, деморалізувати наш народ і дестабілізувати нашу країну за допомогою жахливих нападів на мирних жителів», – зазначив Ердоган.

За його словами, «як нація, ми збережемо свою холоднокровність, об'єднаємося і ніколи не будемо відступати перед такими брудними іграми».

Також Ердоган заявив, що напади, які здійснюються в Туреччині різними терористичними організаціями, пов’язані з процесами в регіоні загалом.

«Туреччина буде протистояти не тільки збройним атакам терористів і їхніх пособників, але й тиску в економічній, політичній і соціальній сферах», –заепенив президент Туреччини.

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Тим часом жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальності за атаку, про долю самого нападника теж нічого невідомо.

«Наші сили безпеки почали необхідні операції. Дасть Бог, він (нападник) буде спійманий протягом короткого періоду часу», – сказав міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

Як повідомляв УНІАН, в новорічну ніч озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, де перебувало понад 500 людей.

За свідченнями очевидців, нападник розстріляв охоронця на вході, і, за попередніми даними, увійшов до клубу в костюмі Санта-Клауса. В результаті атаки 39 людей загинули (зокрема 16 іноземців) і 69 зазнали поранень. Про долю нападника поки нічого невідомо. Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.

Посольство України в Туреччині повідомило, що серед упізнаних на даний час тіл українців немає.