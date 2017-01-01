Серед жертв теракту в Стамбулі громадян України немає

Про це повідомив генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар на своїй сторінці у Facebook.

«За інформацією Губернаторства Стамбула, серед опізнаних тіл (21 із 39) осіб , які загинули внаслідок теракту, громадян України немає. Консули перевіряють лікарні на наявність громадян України серед поранених внаслідок теракту», - написав консул.

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Як повідомляв УНІАН сьогодні, у Стамбулі в новорічну ніч внаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб.

Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.