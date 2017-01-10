Росія посилить Північний флот новим дивізіоном зенітних ракетних систем С-400

Про це повідомив начальник прес-служби Північного флоту РФ капітан першого рангу Вадим Серга, передає РІА Новости.

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"У 2017 році з'єднання протиповітряної оборони армії ВПС і ППО Північного флоту заступить на бойове чергування з охорони повітряних кордонів Російської Федерації з арктичних напрямків з використанням новітніх зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф", — сказав він.

ЗРС С-400 "Тріумф" призначена для високоефективного захисту від ударів авіації, стратегічних, крилатих, тактичних і оперативно-тактичних балістичних ракет, а також балістичних ракет середнього радіусу дії в умовах бойової та радіоелектронної протидії.