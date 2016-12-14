Росія розгорне батальйон ВДВ в окупованому Криму

11:13, 14 грудня 2016
Війна
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Перший батальйон 97-го полку 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії ВДВ Росії буде розгорнуто в окупованому Джанкої в 2017 році.

РФ розгорне ВДВ на території анексованого Криму / voenpro.ru

Про це повідомив голова комітету Держдуми з оборони, колишній командувач ВДВ РФ Володимир Шаманов, передає ТАСС.

"Згідно з рішенням колегії Міноборони РФ у наступному році має розпочатися формування в Джанкої окремого батальйону 97-го десантно-штурмового полку, відтвореного у складі 7-ї дивізії ВДВ. Планується, що до кінця 2017 року цей батальйон буде сформований", - сказав він.

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Окупанти заявляють, що рішення про відновлення цього полку "було прийнято у зв'язку з високою вірогідністю провокацій в Криму з боку українських спецслужб".

Раніше УНІАН повідомляв, що один із зенітних ракетних полків в окупованому Криму переозброєний на систему ППО С-400 "Тріумф", яка вже перебуває на місці постійної дислокації на території анексованого півострова.

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Теги: #Крим#Росія#окупація#ВДВ#війська