Росія розгорне батальйон ВДВ в окупованому Криму

Про це повідомив голова комітету Держдуми з оборони, колишній командувач ВДВ РФ Володимир Шаманов, передає ТАСС.

"Згідно з рішенням колегії Міноборони РФ у наступному році має розпочатися формування в Джанкої окремого батальйону 97-го десантно-штурмового полку, відтвореного у складі 7-ї дивізії ВДВ. Планується, що до кінця 2017 року цей батальйон буде сформований", - сказав він.

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Окупанти заявляють, що рішення про відновлення цього полку "було прийнято у зв'язку з високою вірогідністю провокацій в Криму з боку українських спецслужб".

Раніше УНІАН повідомляв, що один із зенітних ракетних полків в окупованому Криму переозброєний на систему ППО С-400 "Тріумф", яка вже перебуває на місці постійної дислокації на території анексованого півострова.