Журналіст кинув у Буша свої черевики
21:13, 14 грудня 2008Світ
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Інцидент в Іраку
В неділю в Іраку на прес-конференції Джорджа Буша журналіст кинув в американського президента свої черевики і назвав його «собакою» арабською мовою, повідомляє Reuters .
Інцидент стався під час зустрічі з прем`єр-міністром Іраку. Охоронці негайно вивели чоловіка. Журналісти, що залишилися, відразу ж вибачилися за колегу.
Черевики не влучили в Буша, пролетівши приблизно за 4,5 метра від нього, але йому довелося пригнутися, тому що один черевик зрикошетив від стіни.
Після події Буш збентежено посміхнувся.
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