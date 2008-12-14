Журналіст кинув у Буша свої черевики

В неділю в Іраку на прес-конференції Джорджа Буша журналіст кинув в американського президента свої черевики і назвав його «собакою» арабською мовою, повідомляє Reuters .

Інцидент стався під час зустрічі з прем`єр-міністром Іраку. Охоронці негайно вивели чоловіка. Журналісти, що залишилися, відразу ж вибачилися за колегу.

Черевики не влучили в Буша, пролетівши приблизно за 4,5 метра від нього, але йому довелося пригнутися, тому що один черевик зрикошетив від стіни.

Після події Буш збентежено посміхнувся.

Газета.ру