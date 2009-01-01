ХАМАС обіцяє чинити опір Ізраїлю

ХАМАС у разі наземного вторгнення ізраїльської армії в сектор Газа битиметься "до останнього подиху", повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на одного з керівників руху.

"Ми готові до всіх можливостей, і ми битимемося до останнього подиху. Ворог не зможе окупувати Газу чи знищити ХАМАС ", - заявив у середу лідер парламентської фракції ХАМАС Мушир аль-Масрі.

"Ізраїль вкине себе в справжню авантюру, якщо вторгнеться в сектор", - додав він.

Раніше Ехуд Ольмерт заявив, що Ізраїль продовжить військову операцію в секторі Газу, але надалі не виключає дипломатичного рішення. Влада Ізраїлю дала зрозуміти, що бойові дії можуть бути припинена тільки в обмін на надійні гарантії припинення вогню палестинськими бойовиками, і наразі жодна з миротворчих ініціатив цій вимозі не відповідає.

Військова операція в Газі триває п`ятий день і поки що зводиться до дистанційних ударів, жертвами яких стали близько 400 осіб. Проте паралельно Ізраїль проводить мобілізацію резервістів і стягує до кордону анклава піхоту і бронетехніку, які можуть бути задіяні при наземному вторгненні.

РІА “Новости”