Радбез ООН прийняв резолюцію щодо Гази: США утрималися

Рада безпеки ООН прийняла резолюцію щодо негайного припинення вогню в секторі Газа.

Як повідомляє радіо «Свобода»,з 15 країн-членів тільки США утрималися від голосування.

Держсекретар США Кондолізза РАЙС заявила, що Вашингтон повністю підтримує резолюцію, але хоче почекати завершення зусиль Єгипту, який висуває план щодо врегулювання конфлікту в Газі.

У прийнятій резолюції міститься заклик до негайного перемир`я між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС, виведення ізраїльських військ з Гази і припинення обстрілу Ізраїлю бойовиками.

Під час військових дій загинули більше 750 палестинців і щонайменше 13 ізраїльтян.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня в секторі Газу під час обстрілу загинула 36-річна громадянка України і її дворічна дитина. Крім того, в реанімаційне відділення госпіталізована 12-річна донька загиблої.