Ізраїль діятиме в Газі, не озираючись на ООН

Глава ізраїльського МЗС Ципі Лівні дала в п`ятницю зрозуміти, що Ізраїль не вважає себе зв`язаним резолюцією Ради Безпеки ООН з вимогою про припинення вогню в секторі Газа і керуватиметься в першу чергу власними інтересами.

"Ізраїль діяв і продовжить діяти, тільки виходячи з власних розрахунків, на користь безпеки своїх громадян і керуючись правом на самооборону", - наводить слова Лівні новинний інтернет-ресурс "Уай-нет".

Резолюція СБ ООН, прийнята 14 голосами за утримання США, в головному своєму пункті "наголошує невідкладний характер і вимагає негайного, стійкого і дотримуваного всіма сторонами припинення вогню, яке веде до повного виведення ізраїльських сил з Гази".

РІА “Новости”