У Берліні грабіжники викрали стокілограмову золоту монету

У монетний кабінет берлінського музею Боде, колекція якого вважається однією з найбільших у світі, пробралися грабіжники. Вони викрали одну з найбільших золотих монет світу - розташований в Канаді "Великий кленовий лист" вагою в 100 кілограм, передає РБК.

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Як повідомляє берлінська поліція, пограбування було скоєно близько 3:30 ранку за місцевим часом. У цей час рух поїздів по гілці міської електрички (S-Bahn), що проходить повз музей, було призупинено, що дало змогу злочинцям встановити на рейках сходи, залізти у вікно і втекти зі здобиччю.

Унікальна золота монета вагою 3215 унцій або 100 кілограмів чистого золота проби 99999 була викарбувана Канадським королівським монетним двором у 2007 році.

Діаметр монети складає 53,34 см, товщина - 3,81 див. До 2012 року ця монета вважалася найбільшою в світі, поки в Австралії не викарбували монету вагою в тонну.

При цьому «Великий кленовий лист», як і раніше, вважається однією з найдорожчих монет. Формально номінал монети складає 1 мільйон канадських доларів (приблизно $750 тис), проте реальна її вартість набагато більше. Виходячи з поточної вартості унції золота ($1258), монета коштує приблизно $4 млн, але з урахуванням того, що це не просто злиток, а раритет (у світі існує всього шість Великих кленових листів) - вартість може бути і вищою.

За даними Reuters, одна з шести випущених в Канаді 100-кілограмових золотих монет належить зараз королеві Єлизаветі II, ще трьома володіють інвестори з Дубая, імена яких невідомі. П'ята монета до 2010 року належала австрійській інвестгрупі AvW, але після її банкрутства була продана з аукціону і приблизно за $4 млн перейшла до іспанської компанії Oro Direct, що спеціалізується на торгівлі дорогоцінними металами. Про ще одного власника такої монети не відомо взагалі нічого.

Кому саме належала монета, вкрадена з музею Боде, не розголошується.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в музей в Амстердамі повернули дві викрадені 14 років тому картини Ван Гога. Вкрадені картини італійська поліція знайшла у будинку ватажка мафії.