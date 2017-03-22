Дві викрадені 14 років тому картини Ван Гога повернули до музею в Амстердамі

Два полотна нідерландського художника-постімпресіоніста Вінсента Ван Гога, вкрадені у грудні 2002 року, повернули до музею творчості митця в Амстердамі, передає Deutsche Welle.

Вкрадені картини знайшла італійська поліція в домі ватажка мафії Рафаеля Імперіале на південь від Неаполя. Витвори мистецтва роками лежали у сховку за стіною будинку, загорнуті в бавовняне ганчір'я.

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Йдеться про полотна раннього періоду творчості художника: "Краєвид моря біля Схевенінгена" (1882) та "Паства виходить із реформістської церкви в Ньюнені" (1884-1885). Перша картина - єдина в колекції музею з періоду життя митця в Гаазі. Друге полотно Ван Гог створив у подарунок своїй матері. У зображеній на ньому церкві служив пастором батько художника.

За оцінкою музейників, картини перебувають у доволі доброму стані попри незначні пошкодження, яких завдали крадії, вирізаючи полотна з рам. Директор музею Аксель Рюгер продемонстрував сьогодні повернені полотна.

«Вони знову тут. Я б ніколи не подумав, що зможу сказати це ще раз», - зазначив він.

За його словами, полотна мають велику мистецьку цінність.

Побачити повернені картини в амстердамському музеї можна до 14 травня. Після цього їх передадуть на реставрацію.

Хоча злодіїв засудили ще у 2005 році, вони досі не зізналися, хто був замовником крадіжки, та яку винагороду вони за це отримали.