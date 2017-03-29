Президент Молдови ініціював референдум щодо розширення повноважень глави держави

Президент Молдови Ігор Додон ініціював проведення референдуму, на якому громадяни країни зможуть висловити своє ставлення до розширення владних повноважень глави держави.

Відповідний указ був підписаний у вівторок, 28 березня, під час прес-конференції, на якій підводилися підсумки 100 днів перебування Додона на посаді президента, повідомляє Deutsche Welle.

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Виборцям, зокрема, запропонують відповісти на запитання про надання президенту права розпускати парламент, організовувати дострокові вибори та зменшувати кількість депутатів від 101 до 70 осіб.

Окрім того, на плебісцит винесуть ще два питання: про скасування закону про переведення вкрадених із банківської системи мільярдів євро в держборг та про заміну шкільного предмету "Історія румунів" на "Історію Молдови".

Референдум планують провести у вересні 2017 року. Його результати будуть консультативними.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Молдови Ігор Додон виступив за виведення "іноземних" військ та проведення референдуму про статус Придністров'я.