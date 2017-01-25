Президент Молдови виступив за виведення "іноземних" військ та референдум про статус Придністров'я

Про це заявив президент Молдови Ігор Додон, передає Блокнот.

"Виведення іноземних військ з території Придністров'я безпосередньо пов'язане з політичним вирішенням придністровського конфлікту. Ми сподіваємося, що найближчим часом відновиться діалог з цієї проблеми", - сказав він.

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Щодо політичного вирішення придністровської проблеми глава Молдови наголосив, що підсумкове рішення прийматиме народ.

"У ході обговорень ми виробимо прийнятне рішення, і з ним вийдемо до народу, запитаємо в нього за допомогою референдуму. Скаже так - добре, ні - ні. Останнє слово буде за громадянами Молдови", - пообіцяв Додон.

Раніше "президент" невизнаної республіки Євген Шевчук, коментуючи повідомлення в ЗМІ про те, що Молдова і Україна мають намір підготувати до кінця року спільний план виведення російських військових і зброї з Придністров'я, заявив, що "категорично проти" цього.