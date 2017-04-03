На місці вибуху в метро Петербурга виявили 12 тіл - ЗМІ
17:04, 03 квітня 2017Світ
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ЗМІ повідомили про 12 жертв вибуху в метро Санкт-Петербурга.
Внаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга багато постраждалих / REUTERS
На місці вибуху у петербурзькому метро виявили 12 тіл: вісім — у вагоні, два — на станції, два — у тунелі, передає російський сайт Life.
Крім того, співробітники екстрених служб знайшли фрагменти тіл.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі пролунав вибух. Наразі відомо про 50 постраждалих.
Зараз всі станції петербурзької підземки закриті на вхід і вихід.
Раніше Путін прокоментував вибух на синій гілці метро Санкт-Петербурга. Говорячи про причини, він зазначив, що ще рано робити висновки: все покажуть результати розслідування.
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Новина в сюжеті: Вибух у метро в Санкт-Петербурзі