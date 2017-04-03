Путін прокоментував вибух в метро Санкт-Петербурга, допустивши версію теракту

Президент РФ Володимир Путін прокоментував вибухи в метро Санкт-Петербурга, заявивши, що розглядаються всі варіанти, передає «Інтерфакс».

Очільник Кремля заявив також, що перш за все, розглядається версія теракту.

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«Ще не з'ясовані причини, тому про це ще рано говорити, розслідування покаже. Але, природно, ми завжди розглядаємо всі варіанти — і побутові, і кримінальні, насамперед прояви терористичного характеру», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в метро Санкт-Петербурга прогримів вибух, загинули не менше 10 осіб.

"Станції "Технологічний інститут" та "Сінна площа" закриті на вхід і вихід. Потяги слідують без зупинки. Відбувається евакуація пасажирів зі станцій, є постраждалі. Ймовірно, у вагоні стався вибух невстановленого предмета", - йдеться в повідомленні метрополітену.