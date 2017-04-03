У Санкт-Петербурзі після вибухів повністю закрили метро

Після вибухів метро в Санкт-Петербурзі закрили.

"О 15:40 на станції Петербурзького метрополітену закриті на вхід і вихід", - йдеться у повідомленні міського метрополітену в "Телеграм".

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Як повідомив прес-секретар губернатора Санкт-Петербурга Георгія Полтавченко, профільні відомства приступили до роботи по оперативному плану на випадок надзвичайних подій.

"Губернатор Петербурга проінформований про інцидент в метрополітені. До станції "Технологічний інститут" виїхав віце-губернатор Ігор Албін. За дорученням губернатора все профільні відомства міста працюють за оперативним планом на випадок надзвичайних подій", - цитує прес-секретаря "ТАСС".

Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі прогриміли кілька вибухів. Як повідомляє «Ехо Москви», за попередніми даними, на станції «Садова» прогримів вибух у вагоні. На станціях «Технологічний інститут» та «Сінна площа» також прогриміли два вибухи. Очевидці повідомляють, що закриті станції «Маяковська», «Володимирська» і «Площа Повстання».