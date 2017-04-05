Кадиров літає на одному з найдорожчих бізнес-джетів у світі - ЗМІ

Рамзан Кадиров, котрий очолює Чечню протягом останніх 10 років, літає на одному з найдорожчих бізнес-джетів у світі. Докази афілійованості з Кадировим або кимось із його найближчого оточення літака Airbus ACJ319 зібрали журналісти "Дождя".

Читайте такожПутін відправив чеченські батальйони "фільтрувати" населення Алеппо - ЗМІ (відео)

Ціна Airbus ACJ319, за даними спеціалізованих сайтів, може досягати 80 мільйонів доларів. Наприклад, в складі авіапарку спеціального льотного загону "Росія", що обслуговує російське керівництво, є два Airbus A319 з бортовими номерами RA-73025 і RA-73026, один з них обійшовся бюджету Росії в 2,3 млрд руб., другий — на 100 млн руб. дорожче (за даними реєстру федерального майна).

Видання зазначає, що Кадиров ніколи не визнавав, що користується приватним літаком, але, якщо простежити за його публікаціями в соціальних мережах, виявиться, що глава Чечні це не особливо приховував. Фото і відео бізнес-джета нерідко з'являються в його інстаграмі. Номер борту глава Чечні не афішував.

У декларації про доходи Кадирова відсутні будь-які згадки про літак у користуванні або у власності. Рамзан Кадиров ніколи не займався бізнесом, не були бізнесменами і представники його найближчого оточення. Його річний дохід в 2015 році, згідно з декларацією, склав 6 мільйонів рублів, а в 2008-2014 роки — в середньому 4,2 млн рублів. Коли в 2011 році журналісти запитали Рамзана Кадирова про "джерела фінансування", він відповів: "Аллах дає. Не знаю. Звідкись беруться гроші".

"На одному з авіафорумів Кадирову приписується борт з номером VQ-BVQ. За даними трекінгові сайтів, що цей номер належить бізнес-джету Airbus A319-133. Згідно зі споттінговими фото, у цього літака — точно така ж ліврея, як і у джета, на якому подорожує Кадиров і його підлеглі (кілька разів на фото в соцмережах Кадирова зображений борт зовні)", - йдеться в матеріалі.

Приміром, у березні співак та один Рамзана Кадирова Тімур Юнусов, який виступає під псевдонімом Тіматі, опублікував у своєму інстаграмі фото з салону приватного літака і відзначив на фотографії самого главу Чечні. Фото з підписом "Коли напередодні 8 березня тебе вигнали з дому, але у твого брата завжди є для тебе вільна кімната" було видалене, але потім з'явилося знову.

Журналісти відзначають, що інтер'єр на фото ідентичний салону бізнес-джета Airbus ACJ319 — одного з найшикарніших приватних літаків у світі. У нього найпросторіший салон у світі серед літаків бізнес-класу. Співробітник компанії Airbus, переглянувши ще кілька фото з аккаунта Кадирова в Instagram, на яких зображений інтер'єр імовірного бізнес-джета, також заявив про схожість з салоном Airbus ACJ319.

Як повідомляє видання з посиланням на Flightradar24.com, до 20 березня за останній рік із майже 140 польотів, здійснених цим літаком, 116 починалися або закінчувалися в Грозному. Якщо відстежити пересування джета, то можна зробити висновок про його афіліювання з Кадировим або з кимось із його близьких.

Наприклад, 2 травня 2016 року літак відправився в Йорданію і повернувся звідти лише 8 травня. В цей же час в Йорданії перебував близький друг Кадирова Адам Делімханов. "Сьогодні в Йорданії, з волі всевишнього Аллаха я зробив зіярат, де похований Зейд ібн Харіса", — написав він у своєму інстаграмі 7 травня.

У літаку були обладнані вітальня, спальна кімната, офіс, ванна кімната, переговорна на 12 людей з великим рідкокристалічним дисплеєм і засобами спеціального зв'язку. "Особливістю інтер'єру літака стало застосування ексклюзивних компонентів в оформленні (рідкісні листяні породи, спеціальна обробка шкірою, мармур, дорогоцінні метали) в поєднанні з сучасними елементами обробки (спеціально розроблене об'ємне освітлення)", — йшлося в статті.

За інформацією "Дождя", зараз літаком керує російська компанія "ВпДжет". Це підтвердив її гендиректор Андрій Горохов. Керуюча компанія займається техобслуговуванням літака, забезпеченням кожного рейсу, підготовкою екіпажу, страхує його і так далі. За словами Горохова, тільки ці послуги його компанії коштують власникові не менше 10 тисяч євро на місяць, не враховуючи витрат на паливо і техобслуговування. Заправка паливом на один політ також коштує кілька десятків тисяч євро.