У Росії визнали дитячі бої у Чечні порушенням

Про це заявив заступник міністра спорту Павло Колобков, повідомляє Р-Спорт.

За його словами, таке рішення було прийнято на нараді за участю міністра Чечні з фізкультури і спорту та представників Російського союзу бойових мистецтв, в тому числі Союзу ММА.

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Колобков додав, що турнір, на якому проводилися бої з участю дітей, не був офіційним змаганням, так як не був узгоджений ні з Мінспортом, ні з Союзом ММА Росії.

Міністерство спорту підготувало лист з метою припинення проведення в Чечні неузгоджених турнірів за участю дітей. У зверненні відомство радить чеченському міністерству спорту погоджувати проведення змагань.

Водночас заступник міністра зазначив, що у федерального відомства немає повноважень карати кого-небудь за проведення дитячих боїв. «У нас немає повноважень карати. Ми не можемо цього - ми не правоохоронні органи», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня в Грозному напередодні інавгурації Рамзана Кадирова і його дня народження відбувся турнір зі змішаних єдиноборств «Ахмат». В рамках турніру було проведено три бої за участю синів Кадирова 8-10 років. Бої були названі показовими; діти виступали без шоломів та іншого захисту, за винятком рукавичок. Один з боїв закінчився нокаутом, у двох інших, як випливає з відео, можна було побачити удари в обличчя та по потилиці. У всіх трьох поєдинках перемогли сини Кадирова.

Скандал за участі дітей у такому "шоу" дістався до уряду РФ.