Медведєв пропонує США «махнутись»: ПРО в обмін на «Іскандери»

Міністерство закордонних справ РФ підкреслює, що Росія відмовиться від розгортання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» в Калінінградській області тільки в разі відмови нової адміністрації США від розгортання третього позиційного району глобальної ПРО в Європі.

Про це сказано в коментарі Департаменту інформації і преси МЗС Росії у зв`язку з публікаціями в багатьох російських і зарубіжних ЗМІ про те, що російська сторона прийняла рішення відмовитися від розгортання в Калінінградській області оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

«У зв`язку з цим необхідно зробити таке роз`яснення. Справді, багато ЗМІ, та й деякі політики і офіційні особи за кордоном підхопили тему «згортання» розгортання цих ракетних комплексів в Калінінградській області. Ніхто нічого не згортає, адже згортати нічого. Розміщення в Калінінградській області комплексів «Іскандер» згадувалося Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у Посланні Федеральним Зборам РФ 5 листопада 2008 року як один з можливих військово-технічних заходів, які можуть бути здійснені у відповідь на розгортання третього позиційного району (ТПР) глобальної ПРО США», - повідомляє російський МЗС.

У коментарі підкреслюється, що йдеться про суто кроки у відповідь, реалізація яких поставлена в залежність від практичних дій американської сторони на цьому напрямку. «Якщо не буде ТПР, то й «Іскандерів» у Калінінградській області не буде. Якщо ТПР створюватиметься, ми будемо змушені вжити відповідних заходів», - йдеться в повідомленні.

У той же час російські дипломати переконані, що є розумна альтернатива розгортанню ТПР у вигляді рівноправної багатобічної взаємодії за участю Росії, США та європейських країн, що має розпочинатися зі спільного аналізу ракетних погроз.

«Ми таку взаємодію готові розвивати», - резюмується у повідомленні.