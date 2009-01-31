У Москві затримали кілька десятків опозиційних активістів
19:19, 31 січня 2009Світ
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Лімонова привезли до суду
У Москві міліція затримала в суботу, за різними даними, від 40 до 60 учасників несанкціонованих акцій протесту опозиції.
Серед затриманих – лідер забороненої Націонал-більшовицької партії Едуард Лімонов.
За останніми даними, Лімонова привезли до суду, який розгляне його адміністративну справу.
Прес-служба Об’єднаного громадянського фронту повідомила, що до затриманих активістів не допускають адвокатів.
У Петербурзі замість масової акції протесту, не дозволеної владою, пройшла серія окремих пікетів.
У багатьох містах Росії в суботу пройшли мітинги і протести як опозиції, так і прихильників діючої влади.
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