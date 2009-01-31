У Москві затримали кілька десятків опозиційних активістів

У Москві міліція затримала в суботу, за різними даними, від 40 до 60 учасників несанкціонованих акцій протесту опозиції.

Серед затриманих – лідер забороненої Націонал-більшовицької партії Едуард Лімонов.

За останніми даними, Лімонова привезли до суду, який розгляне його адміністративну справу.

Прес-служба Об’єднаного громадянського фронту повідомила, що до затриманих активістів не допускають адвокатів.

У Петербурзі замість масової акції протесту, не дозволеної владою, пройшла серія окремих пікетів.

У багатьох містах Росії в суботу пройшли мітинги і протести як опозиції, так і прихильників діючої влади.

Радіо Свобода