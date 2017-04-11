Ресторан, каміни, панорамні вікна: в Японії запустять 7-зірковий поїзд (відео)

По залізниці Японії з 1 травня поточного року буде курсувати 7-зірковий поїзд, передає Ракурс.

Для громадян Японії і гостей країни в новому поїзді створені всі необхідні зручності, щоб поїздка була максимально приємною та комфортною.

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До послуг пасажирів - фешенебельний ресторан, зручні місця для відпочинку, затишні каміни і оснащені за останнім словом техніки кімнати гігієни.

Зовнішній вигляд вагонів 7-зіркового поїзда вражає вишуканістю і бездоганним оформленням. Пасажири, які люблять під час подорожі спостерігати за краєвидами, належно оцінять зручні крісла на оглядових майданчиках біля великих панорамних вікон.

Відео вагонів підвищеної комфортності опубліковано на сторінці AviaTravel в Facebook.