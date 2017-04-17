У Латвії розпочалися навчання НАТО за участю понад тисячі військових

Великі міжнародні військові навчання Summer Shield 14 розпочалися в понеділок у Латвії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони республіки, передає ТАСС.

У навчаннях задіяно понад 1,2 тис. військовослужбовців з Латвії, Литви, Естонії, США, Канади, Німеччини, Люксембургу, Словаччини, Румунії, Болгарії, Швеції і Великобританії.

Ці щорічні маневри проходять на військовому полігоні в Адажі і на прилеглій до нього території і триватимуть до 30 квітня. Мета навчань - виробити навички проведення бойових операцій на рівні батальйонів і бригад.

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"Цього року під час навчань відпрацьовуватиметься широкий спектр можливостей підтримки бою - артилерійська підтримка, протиповітряна оборона, розвідка, захист проти зброї масового знищення, протитанкові та інженерно-технічні можливості. Свої навички також будуть покращувати передові спостерігачі об'єднаної вогневої підтримки та контролери повітряної підтримки, а також медична рота і підрозділи транспортування", - зазначає оборонне відомство.

Вчення Summer Shield проводяться в Латвії з 2004 року, і спочатку їх головним завданням була підготовка підрозділів для участі в операції в Іраку. З 2014 року ці маневри були включені у план навчання НАТО і відкриті для участі будь-якій країні альянсу. Торік у цих навчаннях взяли участь понад 1,3 тис. військовослужбовців з Латвії, Литви, США, Канади, Фінляндії та Німеччини.

Раніше повідомлялося, що НАТО і Росія одночасно провели військові навчання на Балканах.