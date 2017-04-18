Підозрюваний в організації теракту у метро Петербурга визнав свою провину

15:42, 18 квітня 2017
Світ
10163

Скоро суд почне засідання щодо арешту ймовірного організатора теракту в метро Петербурга.

Азимов признал свою вину / Скриншот

Затриманий у Підмосков'ї Аброр Азімов визнав провину в організації теракту в петербурзькому метро, заявив у Басманному суді його адвокат Армен Задоян.

"Він визнає провину", — сказав адвокат, не уточнюючи деталей, передає РІА Новости. Незабаром, як очікується, суд почне засідання щодо арешту Азімова.

Читайте такожТеракт в Петербурзі: у СК РФ заявили про затримання восьми причетних до вибуху

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня ФСБ РФ повідомила про затримання одного з організаторів теракту в метро Санкт-Петербурга.

У Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г у тротиловому еквіваленті.

За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 15 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибух у метро в Санкт-Петербурзі
Теги: #метро#вибух#Санкт-Петербург