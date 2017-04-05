Бородань із фотографій: помилково названого терористом у метро Петербурга чоловіка звільнили з роботи

Безпідставно звинувачений в організації теракту в метро Петербурга мусульманин Андрій (Ільяс) Нікітін, чия фотографія потрапила в ЗМІ, поскаржився на цькування.

"Після того, як мою фотографію ЗМІ розтиражували як потенційного терориста, я прийняв рішення піти до поліції, щоб дати пояснення. У поліції мої пояснення взяли й всі підозри з мене було знято", - розповів він агентству IslamNews.

Читайте такожТеракт у метро Петербурга: ймовірний смертник вийшов на зв'язок з журналістами

За словами Нікітіна, ця історія дуже сильно ускладнила йому життя. Наприклад, він не зміг полетіти додому — інші пасажири відмовилися летіти з ним одним рейсом. До того ж, він позбувся роботи: його роботодавець у Нижньовартовську повідомив про його звільнення, пославшись на прохання регіонального слідчого комітету.

"Мене, моїх близьких й друзів всюди вистежують репортери, які раніше вже називали мене терористом. У підсумку я не можу навіть зробити спробу полетіти. Прошу вас не ганятися за мною й дати мені жити своїм життям", — розповів Нікітін.

Як повідомляв УНІАН, ймовірний терорист, який, можливо, влаштував вибух у метро Петербурга, потрапив на запис з камери спостереження. Скріншот з відео оприлюднив російський канал РенТВ.