Служба боротьби з наркотиками узяла штурмом міську поліцію

Мексиканська служба боротьби з наркотиками спільно з військами взяла штурмом будинок поліції міста Канкун і провела арешти 36 поліцейських, включно з головою міської поліції Франциском Веласко, повідомляє Reuters 9 лютого. Арешти були проведені через убивство генерала Мауро Телло Куїньонеса.

Куїньонеса і двох його помічників виявили мертвими в автомобілі на дорозі біля міста Канкун 5 лютого. Усіх трьох перед смертю катували.

Напередодні вбивства 63-річний генерал був призначений особливим радником голови муніципалітету з питань боротьби з наркотиками, і його загибель одразу ж пов`язали з професійною діяльністю.

Поліція міста Канкун вважається однією з найкорумпованіших у Мексиці. Поліцейських звинувачують у багатьох різних злочинах - від сутенерства до прикриття діяльності наркокартелів. Проти 800 з 2100 офіцерів поліції в місті ведуться кримінальні розслідування.

Лента.ру