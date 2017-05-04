Голова ФБР назвав Росію найбільшою загрозою на Землі

Директор ФБР Джеймс Комі заявив, що Росія, як і раніше, втручається в американську політику. На його думку, Росія - це "найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей", передає Бі-Бі-Сі.

Виступаючи на сенатських слуханнях, він відповідав на запитання про передбачувану ролі російської влади в перемозі Дональда Трампа на президентських виборах, а також про розслідування, яке ФБР вело перед виборами щодо суперниці Трампа Хілларі Клінтон.

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Бюро незадовго до виборів оголосило, що відновлює розслідування за фактом можливого використання Клінтон особистої пошти в робочих цілях. На цьому тлі рейтинг Клінтон трохи просів.

Комі заявив, що його нудить від однієї лише думки про те, що він міг вплинути на результати президентських виборів у США. Однак він вважає, що приховати виявлення нових електронних листів Хілларі Клінтон за кілька днів до виборів було б катастрофою.

"Мене злегка нудить, коли я думаю, що ми могли надати якийсь вплив на результати виборів. Проте, чесно, я б не змінив рішення", - заявив він.

Комі вперше публічно пояснив, чому вирішив відновити розслідування про листування Клінтон, яка в підсумку додало балів Дональду Трампу.

Комі підкреслив, що якщо б він не поінформував Конгрес про виявлення нових електронних листів, це було б приховуванням інформації.

Він виступив перед сенатом через день після того, як Клінтон заявила, що програла президентські вибори минулого року через дії російських хакерів і глави ФБР.