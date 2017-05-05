Конгрес США виділив $100 мільйонів на протистояння "російському впливу та агресії"

Конгрес Сполучених Штатів санкціонував виділення 100 млн доларів для протистояння «російському впливу та агресії» і для підтримки організацій громадянського суспільства в Європі і Євразії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Американські законодавці також підтримали заходи, які встановлюють нові обмеження та контроль щодо російських дипломатів у США. На можливість запровадження таких заходів різко негативно реагувала Москва.

Обидва ці заходи є частиною бюджету на загальну суму 1,1 трлн доларів, через який фінансуватиметься федеральний уряд до кінця 2017 фінансового року. Остаточну підтримку цьому документу надав Сенат, тепер законопроект має підписати президент Дональд Трамп.

Читайте такожСенат США схвалив бюджет, який передбачає виділення Україні $560 мільйонів

Усе більша кількість демократів і республіканців вказують на поширення фальшивих новин, фінансування політичних партій, пряму пропаганду та іншу приховану діяльність як ознаки агресивних російських спроб втручання або повалення урядів, які Москва вважає ворожими.

Виборчі кампанії у Франції і Німеччині були затьмарені підозрами щодо незаконної участі Росії, також торішні президентські вибори в Сполучених Штатах позначилися ймовірним впливом Москви.