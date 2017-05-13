В Італії стартував 57-й Венеціанський бієнале

У суботу, 13 травня, об 11:30 за київським часом відкрився для публіки 57-й Венеціанський бієнале - одна з провідних виставок сучасного мистецтва у світі, яка кожні два роки проводиться у італійській Венеції, пише DW.

Бієнале триватиме до 26 листопада, а його організатори очікують, що протягом цього часу виставку відвідає близько 500 тисяч шанувальників сучасного мистецтва.

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Цьогорічний бієнале проходить під гаслом "Viva Arta Viva" ("Нехай живе мистецтво"), таку ж назву має головна експозиція виставки, кураторкою якої є француженка Кристін Масел, яка відома тим, що прагне надати шанс молодим та досі незнаним митцям. На головній виставці свої роботи представлять близько 120 митців з 51 країни світу.

Крім того, в рамках бієнале працюватимуть понад 80 національних павільйонів, серед яких буде і український. Україну на 57-му Венеціанському бієнале представлятиме, зокрема, відомий український фотохудожник Борис Михайлов зі своєю серією робіт "Парламент". Разом із ним свої роботи виславляють і інші українські митці.