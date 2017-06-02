Поліція Філіппін виключила версію теракту в готелі Resorts World Manila

Поліція Філіппін не виявила терористичного сліду в стрілянині у курортному комплексі Resorts World Manila в Манілі, передає РБК з посиланням на Reuters.

Як повідомляє агентство з посиланням на начальника поліції Рональда де ла Роса, імовірно це було пограбування.

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«Стрілок зайшов у приміщення і підпалив кілька столів», зброю не було направлено в бік людей, зазначив поліцейський.

За словами начальника поліції, «Ісламська держава» могла взяти на себе відповідальність за інцидент для «пропаганди терористичного угруповання».

Раніше повідомлялося, що ввечері 1 червня в готелі Resorts World Manila сталася стрілянина. Точної інформації про кількість постраждалих не повідомлялося. Відповідальність за інцидент взяла на себе "Ісламська держава".

Очевидці подій розповідали Manila Times, готель увійшли озброєні люди в масках і відкрили стрілянину. Також очевидці повідомили, що чули вибух. Видання при цьому зазначає, що дана інформація поки не підтверджена поліцією.

У свою чергу президент США Дональд Трамп висловив співчуття постраждалим в результаті інциденту. «Ми уважно стежимо за ситуацією. Наші думки і молитви з усіма постраждалими», — цитує Трампа BBC.

Прес-служба курортного комплексу повідомляє, що у Resorts World Manila поки немає офіційної інформації про інцидент.