Парламент Туреччини схвалив розміщення військових у Катарі

Парламент Туреччини в середу схвалив закон, що дозволяє розмістити турецьких військовослужбовців на базі в Катарі. Про це повідомило агентство Reuters, передає 112.ua.

На підтримку закону про розміщення турецьких військових в Катарі проголосували 240 депутатів, які представляють правлячу Партію справедливості і розвитку і опозиційну Партію націоналістичного руху.

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Створення турецької військової бази в Катарі передбачено угодою про зміцнення двостороннього співробітництва, підписаною сторонами у 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, 10 країн, серед яких найближчі сусіди Катару - Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розірвали дипломатичні відносини з Катаром. Сенегал заявив про відкликання свого посла з Катару і солідарність з Саудівською Аравією в кризі. Йорданія прийняла рішення знизити рівень свого дипломатичного представництва в Катарі, а також відкликала ліцензію у катарського телеканалу Al Jazeera, який вже заблокований в ОАЕ і Саудівській Аравії. Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару в підтримці терористичної діяльності, у тому числі "Аль-Каїди" і "Ісламської держави". Катар всі звинувачення заперечує.