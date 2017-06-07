Десята держава оголосила про розрив дипломатичних відносин з Катаром

Коморські острови заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром. Послу Катару на Коморах необхідно залишити країну. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Союзу Коморських острів, передає РБК.

Союз Коморських островів знаходиться у Східній Африці і розташований в Індійському океані в північній частині Мозамбікського протоки. Союз Коморських острів є федеральною президентською республікою.

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Коморські острови стали десятою країною, яка розірвала дипломатичні відносини з Катаром. Раніше дипломатичні відносини з країною вирішили призупинити Мавританія, Ємен, Лівія, Бахрейн, Єгипет, ОАЕ, Саудівська Аравія, Маврикій і Мальдівська Республіка. Ці держави звинуватили Катар в підтримці екстремістів, у тому числі «Ісламської держави». Крім того, Доха, на їх думку, робить спроби втручатися у внутрішні справи інших держав.

У свою чергу, Йорданія прийняла рішення знизити рівень свого дипломатичного представництва в Катарі, а також відкликала ліцензію у катарського телеканалу Al Jazeera, який вже заблокований в ОАЕ і Саудівській Аравії.

Крім цього, Ер-Ріяд закрив кордон з Катаром, через який у країну надходять майже всі продукти харчування. Майже 90 відсотків усіх продуктів харчування – це імпорт. Місцеві газети повідомили, що жителі масово скуповують рис, молоко і яйця. У соціальних мережах з'явилися фотографії спустошених полиць супермаркетів, газети повідомляли про панічні закупівлі.