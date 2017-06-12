Результати виборів у Франції: партія Ле Пен пройшла у другий тур зі скрипом

Партія президента Франції Еммануеля Макрона «Вперед!» здобула перемогу на парламентських виборах, отримавши 32,32% голосів. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на остаточні результати виборів, представлені МВС Франції, передає РБК.

Такий результат дозволить партії взяти участь у другому турі, де буде менше суперників. Таким чином, «Вперед!» зможе отримати більшість у національних зборах - від 400 до 440 місць з 577, передбачає Le Figaro.

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Друге місце зайняла партія «Республіканці», вони отримали 21,56% голосів, третє місце посів альянс «Нескореної Франції» з Французькою комуністичною партією з 13,74% голосів. «Національний фронт» Марін Ле Пен отримав всього 13,2%. Для проходу в другий тур потрібно отримати більш 12,5% голосів.

Вибори пройшли з рекордно низькою явкою, проголосували менше половини виборців - 48,71%. До цього найменший результат був у 2012 році, коли у голосуванні взяли участь 57% виборців.

На тлі низької активності виборців партії показали слабкий результат. Так, Республіканці одержали в першому турі на 13% голосів менше, ніж на минулих виборах. Їм пророкують від 70 до 110 місць, при 226 в нинішньому скликанні. «Національний фронт», навпаки, показав результат схожий з тим, який був у 2012 році, відзначає Le Figaro. Марін Ле Пен закликала виборців не пропускати другий тур виборів, хоча результати обіцяють партії від одного до п'яти місць у парламенті.

«Нескорена Франція» з Французькою комуністичною партією можуть отримати від восьми до 18 місць.

Вибори проводяться по одномандатній мажоритарній системі у два тури. Другий тур голосування відбудеться 18 червня.