Батько Бейонсе підтвердив, що дочка народила двійню

Батько поп-зірки Бейонсе Метью Ноулз підтвердив чутки про те, що співачка народила двійню.

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Так, на сторінці в Twitter Ноулз виклав листівку з кольоровими кульками та підписом: "З днем народження двійнята. Люблю, дід".

Пост батько артистки супроводив хештегом #beyonce #twins #jayz #happybirthday. Зауважимо, що публікація з'явилася на сторінці Метью Ноулз в неділю, 18 червня.

Правда, фани Бейонсе не надто сприйняли таку щиру відвертість її батька. Вони вважають, що той зіпсував сюрприз. Нагадаємо, що у Бейонсе з батьком не дуже теплі стосунки. У 2009 році мати зірки Тіна подала на розлучення з Метью після 30 років шлюбу. Причиною стала зрада Ноулз і народження у нього позашлюбної дитини.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Бейонсе повідомила про вагітність в лютому, виклавши тільки одне фото в Instagram. При цьому зірка побила рекорд – фото на сьогодні лайкнуло понад 10 млн користувачів.